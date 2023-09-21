КДК РФС оштрафовал Карпина за выход на поле в матче с «Балтикой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выход на поле в матче с «Балтикой».

«Выход из технической зоны с выходом на поле главного тренера Карпина. Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей, футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 20 тыс. рублей, потому что был выход на поле», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Игра завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме Карпин увидел, что в игре оказался второй мяч, вышел на поле и выбил его, после чего сразу вернулся в техническую зону команды.

В составе коллектива Карпина мячи забили Даниил Уткин (16-я минута), Егор Голенков (43-я). В приморской команде отличились Анхело Энрикес (87-я), Кристиян Бистрович (90 + 1).

«Ростов» (восемь очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» (четыре) располагается на 15-й позиции.

Ранее Карпин заявил, что потерявший сознание в матче Кубка России Мелёхин получил удар в висок.