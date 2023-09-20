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Карпин заявил, что потерявший сознание в матче Кубка России Мелёхин получил удар в висок

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самочувствии игрока команды Виктора Мелёхина.

«Не знаю, насколько критичное его состояние. Удар в висок получил, не знаю, в какой момент. Сейчас вроде бы всё нормально», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Мелёхин потерял сознание во время матча четвёртого тура Кубка России с «Рубином». Врачи помогли ему подняться и прийти в себя.

В основное время игра завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Ростова» (4:2). 

Ранее Валерий Карпин прокомментировал победу над «Рубином».

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