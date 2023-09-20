Карпин: серия пенальти — это лотерея, поэтому нет смысла хвалить вратаря
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«В конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. Серия пенальти — это лотерея. Поэтому нет смысла хвалить вратаря за серию пенальти», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В основное время игра завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Ростова» (4:2).
«Ростов» набрал восемь очков и занимает первое место в группе.
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