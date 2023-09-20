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Карпин: серия пенальти — это лотерея, поэтому нет смысла хвалить вратаря

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Рубином» по пенальти в матче группового этапа Кубка России.
Карпин: серия пенальти — это лотерея, поэтому нет смысла хвалить вратаря
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. Серия пенальти — это лотерея. Поэтому нет смысла хвалить вратаря за серию пенальти», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В основное время игра завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Ростова» (4:2). 

«Ростов» набрал восемь очков и занимает первое место в группе.

Ранее Мирослав Ромащенко высказался о поражении «Ахмата» от «Зенита» в Кубке России.

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