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Ромащенко считает, что психология стала причиной поражения «Ахмата» в Кубке России

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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении команды от «Зенита» в матче группового этапа Кубка России.

«Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.

Что сломалось? Первое — мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2). 

Ранее «Ростов» по пенальти победил «Рубин» в матче Кубка России.

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