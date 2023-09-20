Ромащенко считает, что психология стала причиной поражения «Ахмата» в Кубке России

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении команды от «Зенита» в матче группового этапа Кубка России.

«Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.

Что сломалось? Первое — мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2).

Ранее «Ростов» по пенальти победил «Рубин» в матче Кубка России.