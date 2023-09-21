Президент «Торпедо» Савин: частично удаётся окупать аренду «Лужников»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что клубу удаётся частично окупать аренду стадиона «Лужников».

«Частично, конечно. Наш коммерческий департамент работает над тем, чтобы прийти к нулю, а затем уже и к плюсу. Но для этого нужно усиленно работать с болельщиками, привлекать новую аудиторию, чтобы на стадион приходило 10 тыс. человек и больше», — цитирует Савина «Матч ТВ».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23 с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Савин опроверг информацию о том, что главный тренер Жозеп Клотет отстранял игроков из-за их хорошего настроения на тренировках во время кризиса в команде.