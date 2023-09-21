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Президент «Торпедо»: за улыбки никто никого не выгонял

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин опроверг информацию о том, что главный тренер Жозеп Клотет отстранял игроков из-за их хорошего настроения на тренировках во время кризиса в команде.
Президент «Торпедо»: за улыбки никто никого не выгонял
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«За улыбки никто никого не выгонял. Если посмотреть наши тренировки, то видно, что у нас прекрасная атмосфера — все улыбаются и смеются. То, что команда стала гораздо более дисциплинированной, — факт», — цитирует Савина «Матч ТВ».

По информации СМИ, Юрий Журавлёв, Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин были отстранены от основной команды не по спортивному принципу.

Позже в клубе сообщили, что Нетфуллина и Кутепова привлекли к тренировкам с молодёжкой. Такое условие прописано в их контрактах. Также была опровергнута информация о том, что Журавлёв отстранён от команды из-за улыбок и шуток.

Клотет заявил, что Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин дали понять, что не хотят быть частью «Торпедо».

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