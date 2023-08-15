Клотет: Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин дали понять, что не хотят быть частью «Торпедо»
- РИА Новости
«Для меня главное, чтобы игрок уважал партнёров, тренеров и эмблему клуба. То, как эти трое относились к делу, не соответствует моим ценностям. Они дали понять, что не хотят быть частью команды», — цитирует тренера Sport24.
В мае в клубе сообщили, что Нетфуллина и Кутепова привлекли к тренировкам с молодёжкой. Такое условие прописано в их контрактах. Также была опровергнута информация о том, что Журавлёв отстранён от команды из-за улыбок и шуток.
Ранее сообщалось, что в «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды.