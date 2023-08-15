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Клотет: Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин дали понять, что не хотят быть частью «Торпедо»

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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выступил за уход Юрия Журавлёва, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина из команды.
Клотет: Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин дали понять, что не хотят быть частью «Торпедо»
  • РИА Новости

«Для меня главное, чтобы игрок уважал партнёров, тренеров и эмблему клуба. То, как эти трое относились к делу, не соответствует моим ценностям. Они дали понять, что не хотят быть частью команды», — цитирует тренера Sport24.

В мае в клубе сообщили, что Нетфуллина и Кутепова привлекли к тренировкам с молодёжкой. Такое условие прописано в их контрактах. Также была опровергнута информация о том, что Журавлёв отстранён от команды из-за улыбок и шуток.

Ранее сообщалось, что в «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды.

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