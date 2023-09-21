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Marca: замешанные в секс-скандале игроки молодёжки «Реала» дадут показания

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Несколько футболистов системы «Реала» дадут показания в суде по делу о распространении видео сексуального характера с несовершеннолетней девушкой.
Marca: замешанные в секс-скандале игроки молодёжки «Реала» дадут показания
  • Gettyimages.ru
  • © ManuelVelasco

Как сообщает Marca, суд предъявил обвинения четырём игрокам, которые были причастны к распространению видео сексуального характера с участием несовершеннолетних. 

Испанская полиция выяснила, что четыре молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По информации СМИ, все они были арестованы. Также было возбуждено дело после заявления в полицию матери 16-летней девушки. 

Задержанным за секс-видео футболистам «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в секс-скандале с футболистами системы «Реала» выявили ещё одну пострадавшую.

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