Marca: замешанные в секс-скандале игроки молодёжки «Реала» дадут показания

Несколько футболистов системы «Реала» дадут показания в суде по делу о распространении видео сексуального характера с несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает Marca, суд предъявил обвинения четырём игрокам, которые были причастны к распространению видео сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Испанская полиция выяснила, что четыре молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По информации СМИ, все они были арестованы. Также было возбуждено дело после заявления в полицию матери 16-летней девушки.

Задержанным за секс-видео футболистам «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в секс-скандале с футболистами системы «Реала» выявили ещё одну пострадавшую.