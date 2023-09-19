El Mundo: в секс-скандале с футболистами системы «Реала» выявили ещё одну пострадавшую

Испанские правоохранительные органы рассказали о новых подробностях дела на почве действий сексуального характера с участием четырёх футболистов системы мадридского футбольного клуба «Реал».

Расследование выявило ещё одну пострадавшую. Другие подробности о девушке пока отсутствуют, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции.

Испанская полиция выяснила, что четыре молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По информации СМИ, все они были арестованы. Также было возбуждено дело после заявления в полицию матери 16-летней девушки.

Задержанным за секс-видео футболистам «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что один футболист «Кастильи» и трое игроков «Реал Мадрид С» дали показания полиции в связи с жалобой насчёт распространения видео частного характера.