«Реал» подтвердил, что четыре игрока системы клуба дали показания полиции
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«Один футболист «Кастильи» и трое игроков «Реал Мадрид С» дали показания полиции в связи с жалобой насчёт распространения видео частного характера», — говорится в заявлении.
Испанская полиция выяснила, что четыре молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По информации СМИ, все они были арестованы. Также было возбуждено дело после заявления в полицию матери несовершеннолетней девушки.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком.