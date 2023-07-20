В Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком

Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.

Об этом сообщает ГСУ СК по г. Москве в своём Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 135 УК России (развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 19 июля 37-летний мужчина и 20-летняя девушка в подвальном помещении жилого дома совершили развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2010 года рождения. В настоящий момент подозреваемые задержаны.

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