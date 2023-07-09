Глава СК России взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Глава ведомства поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в заявлении СК.

Как указывает Следственный комитет, в соцсетях появилась информация, что ранее судимый житель Урюпинска совершает преступления «против половой неприкосновенности малолетних».

Фигурант дела уже задержан, уголовное дело расследуется.

Ранее в подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.