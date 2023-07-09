Глава СК России взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Глава ведомства поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в заявлении СК.
Как указывает Следственный комитет, в соцсетях появилась информация, что ранее судимый житель Урюпинска совершает преступления «против половой неприкосновенности малолетних».
Фигурант дела уже задержан, уголовное дело расследуется.
Ранее в подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.