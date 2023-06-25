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СK: в подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

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В СК России по Московской области заявили о задержании в подмосковном Егорьевске подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.
СK: в подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В Егорьевске задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»,  — отмечается в заявлении.

По информации следствия, подозреваемый в течение года в городе совершил в отношении пяти детей в возрасте 10—13 лет преступления против их половой неприкосновенности. Взамен за совершаемые им действия он передавал несовершеннолетним денежные средства. Узнав о происходящем, родители детей сообщили в правоохранительные органы.

«В результате... подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1977 года рождения», — указали в СК.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в применении физического и психологического насилия к детям.

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