В Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в применении физического и психологического насилия к детям.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.

Женщина признала свою вину.

Материалы расследования передали в суд.

Ранее адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов в разговоре с kp.ru рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.