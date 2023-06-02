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В Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми

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В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в применении физического и психологического насилия к детям.
В Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.

Женщина признала свою вину.

Материалы расследования передали в суд.

Ранее адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов в разговоре с kp.ru рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.

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