В Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.
Женщина признала свою вину.
Материалы расследования передали в суд.
Ранее адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов в разговоре с kp.ru рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.