Слуцкий: РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать

Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на своё наказание от комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

«РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать», — сказал специалист в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.