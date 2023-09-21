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Слуцкий: РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать

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Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на своё наказание от комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
Слуцкий: РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать», — сказал специалист в эфире «Коммент.Шоу». 

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.

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