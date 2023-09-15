Гуренко: Слуцкому вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения российского специалиста Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.

«С одной стороны, наказание достаточно жёсткое. С другой, учитывая условный характер, Слуцкому фактически вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял. Оскорблять людей в любом случае неправильно. Но и сами журналисты иногда переходят границы. Понимаете, в футболе очень много эмоций. И странно, когда в 19 лет молодые люди начинают рассуждать, как здравые мужи. Бывает, где-то не выдерживают нервы, срабатывает накопительный эффект. Я сам порой не сдерживался в общении с представителями прессы. Ведь не все они компетентны и способны грамотно высказаться. При этом в футболе будто разбираются абсолютно все», — заявил Гуренко RT.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.