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Гуренко: Слуцкому вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял

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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения российского специалиста Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.
Гуренко: Слуцкому вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял
  • РИА Новости

«С одной стороны, наказание достаточно жёсткое. С другой, учитывая условный характер, Слуцкому фактически вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял. Оскорблять людей в любом случае неправильно. Но и сами журналисты иногда переходят границы. Понимаете, в футболе очень много эмоций. И странно, когда в 19 лет молодые люди начинают рассуждать, как здравые мужи. Бывает, где-то не выдерживают нервы, срабатывает накопительный эффект. Я сам порой не сдерживался в общении с представителями прессы. Ведь не все они компетентны и способны грамотно высказаться. При этом в футболе будто разбираются абсолютно все», — заявил Гуренко RT.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

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