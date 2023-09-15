Губерниев: Слуцкому предоставили шанс, назначив условное наказание

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит. Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовёт дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: «Здравствуйте, дебил!» Как к этому отнесётесь? Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко не прав. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», — заявил Губерниев RT.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил Слуцкого от футбола на один год условно.