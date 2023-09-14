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РФС отстранил Слуцкого от футбола на один год условно

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

Слуцкий работал в российских клубах, в том числе в ЦСКА, с которым по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также известен по работе с «Москвой» и «Крыльями Советов». Помимо российских команд, он возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывания Слуцкого в адрес журналиста.

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