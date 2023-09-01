Комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывания Слуцкого в адрес журналиста

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда будет рассмотрено высказывание бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста.

«Заседание комитета по этике, на котором в том числе будут рассмотрены слова Слуцкого, состоится 14 сентября», — цитирует представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

Слуцкий немногим позже грубо прокомментировал эту ситуацию в программе «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тыс. рублей из-за инцидента с журналистом.