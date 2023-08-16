Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тысяч рублей

КДК РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу на два матча условно после ситуации с журналистом.

«Выслушав свидетеля, представителей «Локомотива», Дзюбу, КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении иных лиц дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно. Испытательный срок — до конца сезона-2023/24», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

Ранее Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.