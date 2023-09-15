«Кто их пригласит, если парни необученные и необстрелянные»: Масалитин о призыве Карпина и стагнации российского футбола

Чтобы российский футбол начал прогрессировать, требуется навести порядок во всех областях, причём начать с низов. Об этом в интервью RT заявил бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, требуется сделать Первую и Вторую лиги закрытыми по примеру НХЛ и КХЛ и обеспечить им должное финансирование. Специалист также посетовал, что российским игрокам в сложившейся политической ситуации сложно уехать в Европу, назвал низким уровень тренеров в стране и объяснил, почему сборной необходимо проводить товарищеские матчи, несмотря на отстранение от международных соревнований.

— Не самая яркая игра сборной России в Катаре вновь подняла волну обсуждения целесообразности проведения таких товарищеских матчей.

— Здесь всё сложилось вкупе. Забей наши в первые 20 минут — и всё могло сложиться иначе. Возможно, сказалась жара — тяжеловато играть в подобных условиях. Отдадим должное и соперникам. Они перетерпели стартовое давление и потом навязали свою игру.

— Какие задачи ставит перед собой отечественная дружина в таких встречах?

— Валерий Карпин просмотрел огромное количество футболистов, практически два состава. Нельзя сказать, что требовалась победа любой ценой. Зато собрали информацию по каждому из вызванных. Конечно, болельщики хотят видеть яркую и содержательную игру, с которой сборная всех рвала бы на куски, но наш чемпионат нельзя отнести к разряду сильнейших, а топовые команды и вовсе остались без еврокубков.

— Между тем Карпин призвал сборников по возможности уезжать в Европу. Согласны с ним?

— А куда отправляться? Поймите, из той же АПЛ молодые ребята за практикой уходят в Нидерланды, Германию и даже Бельгию. Интересно, куда поедем мы? Разве на наших при такой конкуренции будет большой спрос?

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— Стоит ли искать здесь политическую подоплёку или дело исключительно в уровне футболистов?

— К сожалению, политика действительно влезла в спорт. Нам запрещают или ограничивают проведение определённых трансферов. Не факт, что в нынешних реалиях россиян будут в большом количестве приглашать за рубеж. Поэтому необходимо возвращаться туда, откуда мы ушли.

— Что вы имеете в виду?

— В каждом коллективе РПЛ должны быть три-четыре качественных легионера, плюс нужно обкатывать собственную молодёжь. Давайте рассмотрим ситуацию на примере ЦСКА. У армейцев в составе собраны очень хорошие молодые ребята, но на их места всё равно приобретаются иностранцы. Дорога своим талантам тем самым преграждается. Речь о Ярославе Арбузове, Никите Ермакове, Михаиле Рядно. Кто их пригласит в Европу, если парни необученные и необстрелянные? В своё время, получив шанс, в основе закрепился Александр Головин. Впоследствии он уехал во Францию. Одно дело, когда мы говорим об исполнителях уровня Вагнера Лава и Халка, и совсем другое, когда берут посредственных ребят, которые ничем не выделяются.

— Не первый год ходят слухи об ужесточении критериев отбора легионеров в РПЛ. Это способно стать панацеей?

— Такие параметры, безусловно, следует обговаривать. Если человек выступает за национальную или молодёжную сборную страны, это подтверждает его высокий уровень. Надо сесть и нормально обсудить, что останавливает наш футбол в развитии. На мой взгляд, одна из проблем — финансирование. Бюджеты клубов утверждаются в конце декабря, когда чемпионат в самом разгаре. Надо возвращать всё на круги своя и переходить на систему «весна — осень».

— Какие ещё шаги необходимо предпринять?

— Сделать Первую и Вторую лиги закрытыми. 95—99% команд финансируется из госбюджета. Кто платит, тот заказывает музыку. Где ещё 10—12 лет назад был американский соккер? Сейчас он на ведущих позициях, потому что там во главе угла бизнес, коммерция. У нас в ряде регионов, например на Дальнем Востоке, практически не осталось клубов. Поэтому и нужно сделать лиги закрытыми и за счёт госфинансирования их развивать. Это планомерный процесс, и результат не придёт сегодня или завтра — первые плоды мы начнём пожинать через три-четыре года. Адекватные люди должны сесть за стол переговоров и всё обсудить, принять взвешенные решения. Какой бюджет должен быть, если белгородской команде приходится летать на Сахалин?

— Футболистам Второй лиги сейчас протоптана дорожка в медиафутбол, где, по их же словам, созданы лучшие с точки зрения финансов условия.

— Вот именно! Государство выделяет деньги на профессиональный футбол. Кто мешает ими обеспечить молодых ребят, а не платить втридорога среднего уровня иностранцам?

Опять же, если медийный коллектив соответствует требованиям Второй лиги — заявляйте. Но турнир должен быть закрытым. Что касается довольствия, во Второй лиге действует правило лимитчика, при котором клубы содержат большое количество молодых просто так.

— Вы выступаете против него?

— Когда-то я сам был лимитчиком… В советское время в домашних матчах требовалось выпускать хотя бы одного игрока не старше 18 лет. Я подпал под этот норматив и дебютировал в официальной встрече в 16. Просто раньше данная схема реально работала. Вы представляете, какой был уровень?

— Тбилисское и киевское «Динамо»…

— Вот именно… К нам спускались опытные футболисты из элитного дивизиона, которые там уже не тянули. Зато они делились своим мастерством, а мы, как губки, всё впитывали. Почему не вернуть эту схему? Поддерживаю, чтобы действовало правило, согласно которому необходимо во Второй лиге выпускать как минимум одного человека до 18 лет, в Первой — до 21 года и в РПЛ — до 23 лет. Считаю, к этому возрасту уже можно раскрыться. Если есть желание достичь высот, оставайся после тренировок, работай дополнительно. Сначала надо заняться собственным мастерством, а потом спрашивать про зарплату. У молодых голова забита не тем — для этого и нужны ветераны, которые покажут и подскажут, как правильно.

— Можно ли в качестве примера закрытых лиг привести КХЛ, где в случае выполнения ряда требований в её ряды способен вступить любой клуб, подавший заявку?

— Конечно. Там выступают команды, предоставившие финансовые гарантии и имеющие необходимую инфраструктуру. Возьмём НХЛ: 32 клуба, семь из которых канадские. Кто нам мешает сделать так же?

— В КХЛ выступают минское «Динамо», «Барыс», «Куньлунь»…

— Именно. Китайская дружина прекрасно провела старт сезона, на Западе всех обыгрывает. Я только за! Мы можем пригласить больше клубов из этих стран. Повторюсь: закрывайте лигу, финансируйте, а потом требуйте. Спрашивайте, где, например, команды из Читы или Улан-Удэ? Ведь в РПЛ представлены в основном только крупные города.

— В Краснодаре было сразу два клуба, выступавших в элитном дивизионе.

— Это как раз к вопросу наших предыдущих обсуждений — финансирование и порядок. Отсюда соответствующий результат. Откуда нам брать молодёжь и на каких скоростях она будет играть? Посмотрите на европейские турниры. Там тебя сразу же поставят в цейтнот, поскольку решение на поле требуется принимать молниеносно. Здесь вопросы появляются ещё и к нашим тренерам, которые ходят по кругу. Андрей Талалаев в прошлом сезоне возглавлял две команды РПЛ, и обе вылетели. Но он продолжает работать… Поймите, есть удобные и неудобные наставники. Первые будут путешествовать из клуба в клуб, а вторым такой возможности не дадут — они же неудобные.

— Что необходимо предпринять, чтобы в специалистах не было недостатка?

— Раньше было так: поступил в Высшую школу тренеров и предоставил справку от клуба, в моём случае от ЦСКА. За весь период обучения школа выплачивала ту зарплату, которую я получал в стане армейцев. Имелись курсы, поездки, стажировки. И возвращался такой специалист не куда-нибудь, а именно в свою команду. Сейчас такое ощущение, что нужно занести кому-то денег, чтобы продолжить трудиться. Не бывает такого, чтобы одни и те же люди ходили из клуба в клуб. Давайте возьмём Хосепа Гвардиолу или Зинедина Зидана. Сначала они работали во вторых командах, а уж потом оказались в главных.

Плюс теперь тренеров ещё самих надо учить. Они не способны ничего показать на занятиях с точки зрения футбола. А ведь Валерий Лобановский или Константин Бесков всегда активно участвовали в процессе, играли в квадрат с ребятами. Я сам дважды пытался открыть собственную школу, в том числе набирал ребят из других академий. Пробовал им объяснить базовые вещи, а они не понимали. Говорили, их этому не учили. Всё потому, что многие, не обладая должным мастерством, запускают свои школы, но ничего не могут дать юным игрокам.

— Некоторые специалисты заявляли, что не готовы начинать со Второй лиги или КФК.

— Давайте возьмём Курбана Бердыева. Он добился очень многого, но спокойно возглавил «Динамо» из Махачкалы. Увы, многие тренеры, получив диплом, сидят без работы. И когда человек спустя три года приходит его продлевать, документ могут просто аннулировать, поскольку он бездействовал. Давайте обсудим заодно Гильермо Абаскаля.

— Почему бы и нет.

— Он окончил школу «Барселоны» и исповедует игру по схеме 4—3—3 или 3—4—3, под неё набрал в «Спартак» людей. Но если к зиме результата не будет, испанца уберут и возьмут специалиста, который ставит, допустим, 3—5—2. А что делать с теми, кого привёл Абаскаль? На какую расстановку ориентироваться клубной академии?

Раньше был «Спартак» Бескова, и каждый знал, какая будет схема и над чем нужно трудиться. Сейчас же берёшь молодого, ставишь его в состав, а он не понимает, что от него требуется, не попадает в идею. Недавно общался с тренером молодёжки ЦСКА, спрашивал, по какой схеме она играет. Он ответил: 3—5—2. Я удивился. Как возможно, что основа и молодёжь армейцев применяют разные расстановки? Каждый футболист из академии должен быть готов и обучен на случай, если появится шанс дебютировать за первую команду.

— Какой выход из ситуации видите?

— Надо всегда приглашать тренера, который будет соблюдать эти критерии и знать, как работает клубная вертикаль. Так всё устроено в «Барселоне», «Аяксе» и теперь в «Манчестер Сити». Плюс обязательно нужно вернуть первенство дублёров. Не для футболистов до 21 года, а полноценное. Тот же Бесков в своё время приходил на матчи вторых составов и смотрел, кто как себя зарекомендует. Такой турнир даст ребятам ещё 30 матчей в сезоне, они получат возможность регулярно выходить на поле. Более того, каждый сможет проявить себя на своей позиции, а не как в РПЛ, когда порой людьми затыкают дыры.

Во встречах дублей будут принимать участие и опытные исполнители, набирающие форму после травм. А рядом с ними вырастут молодые. Сыграй за вторую команду ЦСКА Игорь Дивеев по возвращении в строй, он сильно помог бы тем же Матвею Лукину, Рядно и другим. Они бы ошиблись, а он бы заметил и подсказал. У нас в ЦСКА так начинали Дмитрий Хохлов, Владислав Радимов, Денис Машкарин, которые прогрессировали и потом заиграли на взрослом уровне. Вспомним чемпионство «Спартака» в 1996-м.

— Знаменитый пионеротряд Георгия Ярцева…

— Многие тогда тоже пришли из дубля. Я знаю, что это такое, поскольку сам через это прошёл. Не надо изобретать велосипед, нужно, как говорится, вернуться к маме. Мы находимся в ситуации, из которой можно выйти сильными: добавить клубы из Крыма, ДНР, ЛНР. Почему они не участвуют? Пускай пока что играют в Подмосковье, условно говоря. Требуется начать наводить порядок с низов. С фундамента.