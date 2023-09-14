Узнать больше

Карпин не исключил ухода из «Ростова» и сборной России в 2023 году

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своём будущем.
Карпин не исключил ухода из «Ростова» и сборной России в 2023 году
  • РИА Новости

«У меня была возможность уйти в сборную Армении, но я отказался. Есть «Ростов» и сборная России», — сказал Карпин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Также тренер прокомментировал интерес к нему на Ближнем Востоке.

«Интерес был, но дальше разговора не пошло. Пока я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Ещё пару-тройку месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи ещё недели три, могу сказать: «Всё, конец». Плюну на всё, и всё», — заявил он.

54-летний россиянин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а сборную России — с 2021-го.

Ранее Карпин заявил, что считает футболистов сборной России мотивированными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить