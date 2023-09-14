Карпин не исключил ухода из «Ростова» и сборной России в 2023 году

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своём будущем.

«У меня была возможность уйти в сборную Армении, но я отказался. Есть «Ростов» и сборная России», — сказал Карпин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Также тренер прокомментировал интерес к нему на Ближнем Востоке.

«Интерес был, но дальше разговора не пошло. Пока я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Ещё пару-тройку месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи ещё недели три, могу сказать: «Всё, конец». Плюну на всё, и всё», — заявил он.

54-летний россиянин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а сборную России — с 2021-го.

Ранее Карпин заявил, что считает футболистов сборной России мотивированными.