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Карпин заявил, что считает футболистов сборной России мотивированными

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался насчёт мотивации игроков национальной команды.
Карпин заявил, что считает футболистов сборной России мотивированными
  • РИА Новости

«Чувствую ли я, что игроки приезжают в сборную максимально мотивированными? А вы видели сборную Германии, которая сейчас не отбирается на домашний чемпионат Европы? Думаю, они тоже не максимально мотивированы, но готовятся к чемпионату Европы. А эти футболисты не знают, к чему готовятся», — сказал Карпин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

По мнению тренера, ни в одной сборной нет максимальной мотивации у игроков.

«Моё мнение: сборная выкладывается», — сказал он.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России.

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