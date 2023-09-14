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Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что те, кто играл в товарищеском матче с Катаром, являются сильнейшими в стране.
Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России
  • РИА Новости

«Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар — это сильнейшие футболисты? Ну, те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что вышли в стартовом составе, считаем, что да», — сказал Карпин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также команда России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).

Ранее Карпин признался, что у сборной России есть проблема с мотивацией.

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