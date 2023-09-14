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Колосков: уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о словах тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из ростовского клуба и национальной команды.
Колосков: уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола
  • РИА Новости

«Если Карпин уйдёт, будет найден новый тренер для сборной. Ему надо дать отдохнуть, профессия тренера сама заставит его вернуться, когда будет время.

Вот руководством «Ростова» такая информация должна быть воспринята негативно. У команды неважно идут дела в чемпионате России. А после этих слов тренера мотивация игроков может пошатнуться.

Заменить его реально, но уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола», — заявил Колосков RT.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что проблемы с заменой Карпина в сборной России не будет.

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