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Булыкин: сложно сказать, что потеряет российский футбол от ухода Карпина

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из ростовского клуба и национальной команды.
Булыкин: сложно сказать, что потеряет российский футбол от ухода Карпина
  • РИА Новости

«Склонен верить словам Валерия Георгиевича: он прямолинейный человек и никогда не юлит.

Конечно же, определённые варианты можно найти всегда, но, если Карпин так говорит, значит, есть причины. Проблем с его заменой в сборной точно не будет. Даже в такой тяжёлый для нас момент найдутся достойные кандидаты, чтобы встать во главе национальной команды и радовать победами.

То же касается и «Ростова». Возможно, что после этих слов в клубе начнётся работа для продления контракта с Карпиным или, напротив, уже составляют список кандидатов на замену. В нашем спорте давно принято, что незаменимых людей нет. Сложно судить, что потеряет российский футбол после ухода Карпина, но заменить его реально», — заявил Булыкин RT.

Ранее Карпин не исключил ухода из «Ростова» и сборной России в 2023 году.

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