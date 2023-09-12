Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет», — цитирует Карпина РИА Новости.

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром.