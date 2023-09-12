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Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром

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лавный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ничейном результате в товарищеском матче с Катаром.
Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Первые 20-25 минут понравились. Это то, что хотелось бы видеть от сборной на протяжении 70-80 минут, дальше надо разбираться, может, силы нас покидают после 20 минут», — цитирует Карпина РИА Новости.

Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о ничьей с командой Катара в товарищеском матче.

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