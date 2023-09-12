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Хлусевич — о ничьей с Катаром: злюсь на себя, за сборную России хочется выигрывать

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Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о ничьей с командой Катара в товарищеском матче.
Хлусевич — о ничьей с Катаром: злюсь на себя, за сборную России хочется выигрывать
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сегодня мы не обыграли Катар. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, разберём, Валерий Георгиевич скажет, что не так. Не скажу, что соперник удивил. Всё было предсказуемо.

Злюсь на себя, за сборную хочется выигрывать. Мы же не просто так приезжаем играть за неё. Возможно, взаимопонимания немного не хватило», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

Ранее сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче.

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