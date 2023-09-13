«За ними разве очередь выстроилась?»: как общественность отреагировала на призыв Карпина к футболистам уезжать из РПЛ

Валерий Карпин после товарищеской встречи сборных Катара и России заявил о падении уровня РПЛ и призвал футболистов национальной команды по возможности уезжать выступать за рубеж. Многие специалисты согласились с наставником. В частности, Александр Мостовой объяснил отсутствие прогресса игроков тепличными условиями. Александр Бородюк, в свою очередь, обратил внимание, что спрос на россиян в Европе сейчас невелик.

Товарищеский матч сборных России и Катара (1:1) по футболу запомнился не столько игрой, которая у отечественного коллектива получилась не самая впечатляющая, сколько высказываниями главного тренера коллектива Валерия Карпина. После встречи наставник констатировал факт — уровень РПЛ существенно упал и, если спортсмены хотят прогрессировать, нужно уезжать в Европу.

«В противостоянии с Катаром интенсивность была выше, чем в домашнем чемпионате. Надо работать — прежде всего в клубах. Не хочу никого выделять. Вижу разницу между Александром Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта команда полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе.

Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная... Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет», — заявил Карпин.

Причём многие специалисты наставника сборной России поддержали. Так, по словам бывшего полузащитника «Спартака» Валерия Гладилина, сегодня даже чемпионат Турции, где в прошлом году выступали Магомед Оздоев и Артём Дзюба, сильнее РПЛ.

«Карпин всё сказал открыто и прямо! Он молодец, не боится критики. Высказался абсолютно правильно: уровень наших футболистов уступает даже уровню катарских футболистов. Игроки из Катара тоже играют за рубежом. Приехал Головин из Лиги 1 — он на порядок лучше остальных по функциональной подготовке... В нашем чемпионате не требуется интенсивности и мобильности, а это большая проблема. Я полностью поддерживаю Карпина! Он сам выступал в хороших европейских командах. Он рекомендует игрокам уезжать в интересах нашей национальной сборной! Даже своим ребятам из «Ростова», которых, по идее, должен удерживать, он говорит то же самое», — заявил Гладилин RT.

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой, в свою очередь, обратил внимание, что в РПЛ для игроков созданы тепличные условия, поэтому прогресса в действиях футболистов нет. А в Европе на поле «нужно умирать».

«Все, кто играл в Европе, в том числе и я, говорили об этом много раз, так почему на этом все делают такой акцент только после вчерашней неудачной игры с Катаром? Конечно, если вы хотите чего-то добиться, нужно ехать за рубеж. Понятно, что здесь шикарные условия, которые там не создадут: своя страна, язык, сумасшедшие зарплаты. Все кому не лень играют, а в иностранных лигах нужно умирать на поле и доказывать, что ты сильнее других. У нас создали искусственно-сумасшедшие условия, поэтому большинство футболистов отдыхает. Зачем куда-то ехать и что-то доказывать? А потом смотришь — тебе 30 лет, а у тебя пять голов в чемпионате России. И ты думаешь: «Ёлки-палки...» — рассказал RT Мостовой.

В то же время бывший тренер сборной России Александр Бородюк обратил внимание, что уехать в зарубежный чемпионат не так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку спрос на футболистов из РПЛ невелик. В это межсезонье в Европу отправились лишь Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»).

«Не буду комментировать высказывание Валерия Карпина, а скажу своё мнение по данному вопросу. Мы говорим об отъезде наших игроков, но за ними что, очередь выстроилась? Нужен предметный интерес со стороны определённого клуба.

Должен присутствовать конструктив в переговорах, договорённости сторон, а иначе игрок приехал на вокзал и стоит: «Я футболист, возьмите меня». Так, что ли? Интерес в каждой отдельной ситуации подкрепляется мастерством конкретного игрока. Какой сейчас может быть повышенный спрос? Наши команды сейчас не участвуют в Лиге чемпионов, первенство страны нигде не показывают», — объяснил собеседник RT.

Таким образом, получается замкнутый круг — футболистам будет сложно уехать до тех пор, пока не повысится уровень РПЛ. А для этого, по мнению Бородюка, нужны кадровые изменения.

«Чтобы наш чемпионат был сильным, требуется конкуренция: в футболе нужны спортивные люди. Я говорю про менеджеров, функционеров. Акцентировать внимание на детско-юношеском спорте. Готовить игроков необходимо с раннего детства, а не брать на это место посредственного легионера, который, возможно, абсолютно не нужен. Если покупать иностранцев, то уровня национальной сборной», — добавил Бородюк.

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов также забил тревогу после встречи с Катаром. По его словам, не нужно обманывать себя, а пора производить кардинальные перемены в отечественном футболе, поскольку в пяти сентябрьских товарищеских матчах сборные России одержали только одну победу: команда U21 переиграла сверстников из Узбекистана (2:0).

«Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учётом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он ещё и капитан сборной...

Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то, боюсь, к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра — Беларусь несколько дней назад, мы знаем — 0:0 с одним ударом в створ», — написал Радимов в Telegram-канале.