Сафонов — о переходе в другой клуб РПЛ: думаю, это вопрос цены
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«Думаю, что это вопрос цены. Если за меня предложат €50 млн, то они сами скажут идти. Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», — сказал Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, что Матвей является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
После семи туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом идут «Динамо» и «Крылья Советов» — по 14 баллов. «Зенит» — четвёртый (14).
Ранее Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу.