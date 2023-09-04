Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о желании продолжить карьеру в Европе.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то, естественно, будем рассматривать его», — цитирует Сафонова СЭ.

Напомним, что Матвей является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сафонов назвал адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре.