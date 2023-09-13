Четыре игрока сборной Греции пропустили матч с Гибралтаром из-за ошибки руководства
- AP
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По информации The President, игроков не включили в заявку из-за несуществующего перебора жёлтых карточек. Каждый из футболистов заработал по второму «горчичнику» в предыдущей игре с Нидерландами, однако дисквалификация в отборочном раунде назначается лишь после третьего предупреждения.
Спортивный и технический директора сборной уже признали ошибку. По данному факту начато расследование, о результатах которого сообщат в ближайшие дни.
Встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу греков.
Ранее сообщалось, что федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер в поддержку Сербии.