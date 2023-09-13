Федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер в поддержку Сербии

Федерация футбола Румынии (FRF) осудила поведение болельщиков сборной страны на матче квалификации к чемпионату Европы — 2024 с командой Косова.

«FRF решительно осуждает безответственное поведение группы фанатов, которое привело к остановке матча. Мы подтверждаем принцип, а именно невмешательство политики в спортивную деятельность», — говорится в заявлении.

Напомним, что румынские болельщики во время матча вывесили баннер «Косово — это Сербия», что привело к остановке игры почти на час. Часть косовских болельщиков покинула стадион.

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.