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«Крылья Советов» арендуют Ушакова у ЦСКА с правом выкупа за 110 млн рублей

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Полузащитник московского ЦСКА Егор Ушаков перейдёт в самарские «Крылья Советов».
«Крылья Советов» арендуют Ушакова у ЦСКА с правом выкупа за 110 млн рублей
  • РИА Новости

Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, самарский клуб арендует 20-летнего россиянина с правом выкупа за 110 млн рублей.

При этом Ушаков, как и полузащитник армейцев Кристиан Бистрович, который перейдёт на правах аренды в калининградскую «Балтику», откажется от части зарплаты в этом сезоне.

Также у красно-синих будет приоритетное право выкупа полузащитника у «Крыльев Советов» за 200 млн рублей.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей связи с армейским клубом.

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