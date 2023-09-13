«Крылья Советов» арендуют Ушакова у ЦСКА с правом выкупа за 110 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, самарский клуб арендует 20-летнего россиянина с правом выкупа за 110 млн рублей.
При этом Ушаков, как и полузащитник армейцев Кристиан Бистрович, который перейдёт на правах аренды в калининградскую «Балтику», откажется от части зарплаты в этом сезоне.
Также у красно-синих будет приоритетное право выкупа полузащитника у «Крыльев Советов» за 200 млн рублей.
Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей связи с армейским клубом.