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Акинфеев: ЦСКА — это моя жизнь

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей связи с армейским клубом.

«Если бы я пришёл с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА — моя жизнь. А когда ты тут видел всё, прожил всё. Когда всё вот так пролетело… Хотя ещё, наверное, не всё пролетело, ещё попылим», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе красно-синих.

Вратарь отметил, что вся его жизнь пролетела в ЦСКА.

«Конечно, ЦСКА — моя жизнь. А как по-другому сказать?» — подытожил он.

37-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. Он является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры.

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