Узнать больше

Футболист ЦСКА Обляков заявил, что горд играть за сборную России

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков прокомментировал выступление за национальную команду в сентябрьских матчах.
Футболист ЦСКА Обляков заявил, что горд играть за сборную России
  • РИА Новости

«Быть в сборной, играть за свою страну — всегда непередаваемая гордость», — написал Обляков на своей странице в социальной сети.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить