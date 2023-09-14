Футболист ЦСКА Обляков заявил, что горд играть за сборную России
- РИА Новости
«Быть в сборной, играть за свою страну — всегда непередаваемая гордость», — написал Обляков на своей странице в социальной сети.
С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в стране.