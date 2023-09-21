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Кечинов: у «Спартака» больше шансов выиграть Кубок России, чем РПЛ

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил выступление команды в Кубке России по футболу.
Кечинов: у «Спартака» больше шансов выиграть Кубок России, чем РПЛ
  • РИА Новости

«Cудя по тому, как всё складывается, то лучше у команды получается выступать в Кубке. Красно-белые играют там хорошо, поэтому шансов на трофей больше в Кубке, чем в РПЛ», — цитирует Кечинова Betonmobile

Московский клуб в текущем чемпионате по итогам восьми туров с 13 очками занимает шестое место. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (18 очков). В Кубке России красно-белые досрочно вышли в плей-офф турнира.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» может бороться за самые высокие места в текущем сезоне РПЛ.

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