Кечинов: у «Спартака» больше шансов выиграть Кубок России, чем РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил выступление команды в Кубке России по футболу.

«Cудя по тому, как всё складывается, то лучше у команды получается выступать в Кубке. Красно-белые играют там хорошо, поэтому шансов на трофей больше в Кубке, чем в РПЛ», — цитирует Кечинова Betonmobile.

Московский клуб в текущем чемпионате по итогам восьми туров с 13 очками занимает шестое место. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (18 очков). В Кубке России красно-белые досрочно вышли в плей-офф турнира.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» может бороться за самые высокие места в текущем сезоне РПЛ.