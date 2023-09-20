Каррера: «Спартак» может бороться за самые высокие места в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что московская команда способна составить серьёзную конкуренцию соперникам в борьбе за победу в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Если команда будет играть, как в начале чемпионата, то у неё есть все возможности для успеха. У «Спартака» хорошие игроки, хороший тренер — он может бороться за самые высокие места», — цитирует Карреру «Известия».

59-летний специалист не стал подробно разбирать игру, поскольку редко смотрит матчи столичной команды.

«Но уверен, что «Спартак» всегда имеет потенциал. Верю, что красно-белые ещё покажут себя с самой лучшей стороны», — добавил итальянец.

Каррера со «Спартаком» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 и стал обладателем Суперкубка страны 2017 года.

Московский клуб в текущем чемпионате по итогам восьми туров с 13 очками занимает шестое место. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (18 очков).

Ранее Каррера заявил, что Сергей Семак и Валерий Карпин добились бы успеха в Серии А.