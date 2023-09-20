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Каррера считает, что Семак и Карпин добились бы успеха в Серии А

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал российских специалистов, которые могли бы рассчитывать на работу в итальянском чемпионате.
Каррера считает, что Семак и Карпин добились бы успеха в Серии А
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Черчесов, Сёмин и Романцев смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них, Семак — достойный тренер, и Карпин. Они могли бы рассчитывать на успех в Италии», — цитирует Карреру «Известия».

Напомним, что Сергей Семак привёл «Зенит» к пяти победам подряд в чемпионате России. Валерий Карпин руководит «Ростовом» и сборной России.

Ранее сообщалось, что в Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу сборных.

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