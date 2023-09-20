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В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу сборных

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри ответил на вопрос о переговорах с РФС по поводу товарищеского матча национальных команд.
В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу сборных
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы ведём переговоры о возможности проведения в октябре товарищеского матча. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи», — цитирует Отиено Sport24.

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Встреча запланирована на 12 или 16 октября.

Отмечается, что игра пройдёт в России, но не в «Лужниках», так как там в это время будут менять поле.

Ранее в Камеруне ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России.

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