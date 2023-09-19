В Камеруне ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчёт этого вопроса. Готова ли наша команда сыграть в России? Да, мы готовы к этому», — цитирует Джунана Sport24.

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Встреча запланирована на 12 или 16 октября.

Отмечается, что игра пройдёт в России, но не в «Лужниках», так как там в это время будут менять поле.

Ранее Евгений Алдонин заявил, что для сборной России будет большим счастьем сыграть с Камеруном.