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Зиньковский: Селихов и Максименко помогли победить «Динамо»

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил вратарей команды за игру в матче девятого тура РПЛ с «Динамо».

«Во втором тайме было несколько моментов подряд. Так получилось, что Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Зиньковский затруднился ответить на вопрос, как удаётся не пропускать мячи в последних матчах.

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