Зиньковский заявил, что «Спартак» постарается и в дальнейшем играть на ноль

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский затруднился ответить на вопрос, как удаётся не пропускать мячей в последних матчах.

«Не знаю почему уже три игры кряду играем на ноль — до этого так не получалось. В каких-то играх, конечно, сохраняли ворота сухими, но вот сейчас уже три подряд. Что можно сказать… Главное — что мы это сделали, хочется продолжать дальше», — заявил Зиньковский RT.

27-летний хавбек подчеркнул, что «Спартак» сделает все возможное для того, чтобы обыграть «Крылья Советов» в матче десятого тура и выйти в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Надеюсь, в следующем матче поменяемся с не чужими для меня «Крыльями» местами (смеётся). По-другому не могу сказать. Рад за самарцев, тепло отношусь к команде и болельщикам, но в следующем матче мы будем по разные стороны баррикад, поэтому будем переживать за свой клуб», — добавил Зиньковский.

Ранее сообщалось, что «Спартак» нанёс поражение «Динамо» в матче РПЛ.