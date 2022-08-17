Главного тренера «Зоркого» уволили после поражения от «Амкала» в матче 1/256 финала КР

Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен после поражения от блогерской команды «Амкал» в матче 1/256 финала Кубка России.

«Да, меня уволили. Это решение клуба, оно основано на том, что задача пройти дальше не была решена. Я профессиональный тренер, поэтому должен быть готов ко всему. К команде у меня претензий нет, парни — молодцы», — цитирует Лопатина ТАСС.

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

17 августа 2DROTS встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк в шутку предложил включить в Кубок России команду Госдумы.