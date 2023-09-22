РФС будет давать возможности женщинам судить матчи мужских команд

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что арбитр Вера Опейкина хорошо отработала на матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов».

«Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин, мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Опейкина была назначена главным арбитром матча Кубка России «Балтика» — «Крылья Советов» (1:2). Россиянка также будет судить игру женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана 26 сентября.

Ранее Дюков заявил, что Сергей Карасёв — один из кандидатов на обслуживание матчей под эгидой УЕФА.