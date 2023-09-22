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РФС будет давать возможности женщинам судить матчи мужских команд

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что арбитр Вера Опейкина хорошо отработала на матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов».
РФС будет давать возможности женщинам судить матчи мужских команд
  • Gettyimages.ru
  • © roibu

«Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин, мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Опейкина была назначена главным арбитром матча Кубка России «Балтика» — «Крылья Советов» (1:2). Россиянка также будет судить игру женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана 26 сентября.

Ранее Дюков заявил, что Сергей Карасёв — один из кандидатов на обслуживание матчей под эгидой УЕФА.

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