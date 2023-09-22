Алдонин считает интересным новый формат Кубка России по футболу

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин высказался об изменении формата Кубка России по футболу.

«Сложно сказать, устраивает ли он меня. Но он интересный, поскольку даёт и клубам из регионов возможность проявить себя. Правда, им сначала нужно пройти непростой путь с равными себе соперниками, а в дальнейшем бороться за право принимать у себя коллективы элитного дивизиона. Для многих городов это большое событие. Любопытно и то, что сейчас команды РПЛ вступают в борьбу намного раньше», — заявил Алдонин в интервью RT.

Он также отметил, что нужно следить за инфраструктурой команд, а условия, в которых они находятся, необходимо поправлять и улучшать, ведь Путь регионов привлекает внимание к футболу низших лиг.

«География футбола обширна и многогранна. Никто не знает, где может в перспективе появиться футболист сборной или топ-клуба. Поэтому правильно, что усиливается внимание со стороны РФС, а вместе с ним и регионального руководства, чиновников. Они должны решать этот вопрос, привлекать инвестиции и спонсоров», — добавил Алдонин.

Ранее Алдонин оценил проведение матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России между командами 2DROTS и «Динамо» Киров на плавучем доке в Белокаменке Мурманской области.