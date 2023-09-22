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Алдонин считает интересным новый формат Кубка России по футболу

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Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин высказался об изменении формата Кубка России по футболу.
Алдонин считает интересным новый формат Кубка России по футболу
  • РИА Новости

«Сложно сказать, устраивает ли он меня. Но он интересный, поскольку даёт и клубам из регионов возможность проявить себя. Правда, им сначала нужно пройти непростой путь с равными себе соперниками, а в дальнейшем бороться за право принимать у себя коллективы элитного дивизиона. Для многих городов это большое событие. Любопытно и то, что сейчас команды РПЛ вступают в борьбу намного раньше», — заявил Алдонин в интервью RT.

Он также отметил, что нужно следить за инфраструктурой команд, а условия, в которых они находятся, необходимо поправлять и улучшать, ведь Путь регионов привлекает внимание к футболу низших лиг.

«География футбола обширна и многогранна. Никто не знает, где может в перспективе появиться футболист сборной или топ-клуба. Поэтому правильно, что усиливается внимание со стороны РФС, а вместе с ним и регионального руководства, чиновников. Они должны решать этот вопрос, привлекать инвестиции и спонсоров», — добавил Алдонин.

Ранее Алдонин оценил проведение матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России между командами 2DROTS и «Динамо» Киров на плавучем доке в Белокаменке Мурманской области.

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