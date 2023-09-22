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Алдонин: чем доступнее станет футбол для публики, тем большая аудитория втянется в процесс

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Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин оценил проведение матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России между командами 2DROTS и «Динамо» Киров на плавучем доке в Белокаменке Мурманской области.
Алдонин: чем доступнее станет футбол для публики, тем большая аудитория втянется в процесс
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

«Считаю, абсолютно правильно открывать новые границы и кубка, и чемпионата страны и в целом показывать команды и игроков с другой стороны. На мой взгляд, чем более открытым станет футбол для публики, тем большая аудитория будет его смотреть, втянется в процесс», — заявил Алдонин в интервью RT.

Он также отметил, что для футболистов посещение таких производств, как Нижегородский машиностроительный завод или судоверфь «Красное Сормово», общение с людьми, которые трудятся там, — очень интересный опыт.

«Ведь, когда выступаешь, на это просто не остаётся времени. Сейчас же мы дарим положительные эмоции. Опять же даём возможность прикоснуться к футбольной истории, сфотографироваться с трофеем, взять автограф, пообщаться с нами», — добавил Алдонин.

Ранее Алдонин высказался о работе столичного ЦСКА на трансферном рынке летом 2023 года.

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