Алдонин: ЦСКА нужно добавлять в стабильности, конкретике и мастерстве

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин высказался о работе столичного ЦСКА на трансферном рынке летом 2023 года.

«Трансферное окно закрылось, уже никого не купишь. А для оценки летних приобретений необходимо дождаться конца сезона. При этом говорить об уходе Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля можно, только зная подробности. Мне не нравилось, что происходило с колумбийцем в команде. Он потерял мотивацию, потом место в составе и не дорабатывал. Это было видно со стороны. Такое поведение не могло радовать руководство и наставников», — заявил Алдонин в интервью RT.

По его словам, Медина был футболистом обоймы, но не лидером на 100%, и не играл ключевую роль. Он также отметил, что Аббосбек Файзуллаев неплохо проявил себя в матче с «Крыльями Советов», потому что действовал достаточно остро и креативно, отдавал хорошие передачи и сам мог реализовать несколько моментов.

«Сейчас сложно утверждать, что ЦСКА в состоянии конкурировать с «Зенитом» на протяжении всего сезона, хотя последняя очная встреча с петербуржцами состоялась совсем недавно и завершилась боевой ничьей. Но чемпионат России длинный, и этот высокий уровень игры, единоборств необходимо показывать постоянно. Здесь красно-синим нужно добавлять в стабильности, конкретике, мастерстве. И речь не про отдельных футболистов, а про всю команду», — добавил Алдонин.

Ранее Алдонин оценил переход Марио Фернандеса из столичного ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».