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Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит»: поступок Марио рассудит история

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Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин оценил переход Марио Фернандеса из столичного ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».
Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит»: поступок Марио рассудит история
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это, скорее, вопрос возраста и мироощущения. Мы периодически привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте, и решения могут быть различные. Не мне его судить. Марио сделал свой выбор. То же самое могу сказать о Медине и Карраскале. Все они легионеры и приехали сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию», — заявил Алдонин в интервью RT.

Он также отметил, что каждый зарабатывает себе на жизнь в максимально выгодном для себя свете, так как шансов у футболиста бывает не так много, а решение нужно принимать здесь и сейчас.

«Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Карьера игрока не вечная. Что касается его признаний в любви к столичному клубу, я бы не расценивал их как некую эмоциональную браваду. Поэтому болельщики ЦСКА как были, так и останутся при своём мнении, а поступок Марио рассудит история», — добавил Алдонин. 

Ранее бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях у «Зенита».

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